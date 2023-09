Evento on-line na ABI discute ética em tempos de comunicação digital

Um evento da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) discute nesta quarta-feira (13) ética em tempos de comunicação digital e inteligência de dados, com participação do jornalista e professor Yuri Almeida. Exclusivamente on-line, o evento terá transmissão pelo Youtube da ABI a partir das 11h30.



Em mais uma edição do ciclo Temas Diversos, realizado pela ABI a cada reunião mensal da diretoria executiva, o painel vai discutir como a atividade jornalística é impactada pelo fenômeno do clickbait, deepfake, IA e outras inovações que têm transformado a área.