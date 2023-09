Evento terá atendimento especial para servidores que planejam se aposentar nos próximos cinco anos

Nos dias 25 e 26 de setembro, o Fundo Municipal de Previdência do Servidor (Fumpres) promoverá um evento com foco no atendimento personalizado aos servidores municipais que planejam se aposentar nos próximos cinco anos. Batizado de "Construindo a sua Aposentadoria", o encontro será realizado no Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, das 8h às 16h.



O projeto surgiu da necessidade de fornecer alternativas aos servidores ativos da Prefeitura de Salvador que estão próximos da aposentadoria. A iniciativa visa oferecer informações sobre educação financeira, saúde, bem-estar e previdência por meio de palestras. Além disso, o evento proporcionará a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre o processo de aposentadoria e incluirá momentos de relaxamento e autocuidado.