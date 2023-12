Eventos alteram o trânsito em bairros de Salvador neste final de semana

Eventos neste fim de semana vão alterar a rotina de bairros da capital baiana. Haverá mudanças no trânsito neste sábado (9) e domingo (10). As mudanças acontecem em locais como Paripe, Pituaçu, Boca do Rio, Piatã, Alto do Coqueirinho, Jardim Santo Inácio, Cajazeiras e Águas Claras.



Confira as alterações no trânsito:



Força e Ação Manobra Radicais – sábado (9)



Por conta do evento Força e Ação Manobra Radicais, que acontece na sábado (09), em Paripe, a Rua Dr. Eduardo Dotto será interditada das 17h às 22h, no trecho entre a Rua Pajussara de Paripe e Rua Sr. do Bonfim.

Neste período haverá a instalação de barreiras móveis nos seguintes pontos:

BM01 - Rua Sr. do Bonfim / Rua Dr. Eduardo Dotto/ Rua do Valê;

BM02 - Rua Pajussara de Paripe / Rua Dr. Eduardo Dotto/ Rua do Valê.

Marcha para Jesus – sábado (9)

Devido a Marcha para Jesus, neste sábado (09), no bairro Alto do Coqueirinho, o tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 16h, em uma faixa de tráfego, nas seguintes vias: Rua Juazeiro (saída na antiga Caixa D’Água), Rua Bela Vista, Praça João Durval Carneiro (chegada).

2º Encontro Ciclístico – domingo (10)

Em virtude do 2º Encontro Ciclístico, que acontece no domingo (10), no bairro de Pituaçu, haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 8h, nas seguintes vias: Rua Manoel Antônio Galvão (saída do Parque de Pituaçu), Av. Professor Pinto de Aguiar, Rua Salgueiro (Greenville), Rua Acapu, Av. Ibirapitanga, Av. Tamburugy, Rua da Quixabá, Rua Rio Trobogi, Av. Orlando Gomes, Av. Luís Viana Filho (retorno Complexo Viário do Imbuí) Av. Luís Viana Filho, Av. Professor Pinto de Aguiar, Rua Carimbamba, Rua Manoel Antônio Galvão, Av. Netuno (chegada estacionamento lateral do Parque de Pituaçu).

Desfile Dia da Bíblia – domingo (10)

Para a realização do Desfile Dia da Bíblia, neste domingo (10), no bairro Jardim Santo Inácio, o tráfego de veículos será interditado progressivamente, a partir das 09h30, em uma faixa de tráfego, nas seguintes vias: Alameda 68 Jardim Santo Inácio (saída na Igreja Batista Missionária Ebenézer), Via Local B Jardim Santo Inácio, Praça Santo Inácio, Rua Direta de Santo Inácio (retorno na entrada do bairro), Praça Santo Inácio, Via Local B Jardim Santo Inácio, Alameda 68 Jardim Santo Inácio (chegada na Igreja Batista Missionária Ebenézer).

Lavagem dos Terreiros de Cajazeiras X I– domingo (10)

Por conta da Lavagem dos Terreiros de Cajazeiras XI, que acontece no domingo (10), no bairro de Cajazeiras XI, haverá a interdição progressiva do tráfego de veículos, a partir das 8h, em uma faixa de tráfego, das seguintes vias: Rótula de Cajazeiras XI (saída), Rua Juscelino Kubitscheck, Rua Jorn. José Corvello (chegada na Escola Municipal de Cajazeiras XI).

Circuito Sesc de Corridas 2023 – Etapa Salvador – domingo (10)

Em razão do Circuito Sesc de Corridas 2023 – Etapa Salvador, neste domingo (10), entre os bairros Boca do Rio e Piatã, o tráfego de veículos será interditado, das 5h às 10h, na Av. Octávio Mangabeira (sentido Itapuã, no trecho compreendido entre as Quadras da Boca do Rio e o retorno situado depois do SESC, e na faixa à direita, sentido Itapuã, no trecho compreendido entre o retorno situado depois do SESC e a Nova Praça de Piatã).

No mesmo horário, o tráfego de veículos será interditado, na Av. Octávio Mangabeira (na faixa à esquerda, sentido Pituba, no trecho compreendido entre os prismas em frente ao SESC e o retorno da Terceira Ponte).

Haverá instalação de Barreiras Móveis (BM), das 05h às 10h, nos seguintes pontos:

BM 01 – Av. Octávio Mangabeira / retorno Terceira Ponte;

BM 02 – Av. Octávio Mangabeira / Colégio IMEJA – retorno (desvio do tráfego);

BM 03 – Av. Professor Pinto de Aguiar / Rua Ibirapitanga (não será permitido o acesso à Orla);

BM 04 – Av. Octávio Mangabeira (sentido Pituba) / retorno Posto de combustível Menor Preço.

Os veículos provenientes da Pituba, sentido Itapuã, das 5h às 10h, terão como opção de tráfego as seguintes vias: retorno em frente ao Colégio IMEJA, Av. Octávio Mangabeira, Av. Simon Bolivar, Av. Prof. Manoel Ribeiro, Avenida Tancredo Neves, Avenida Luis Viana / Paralela, Av. Orlando Gomes.

Paralelamente, ocorrerá o desvio do tráfego de veículos, das 5h às 10h, na Av. Prof. Pinto de Aguiar (em frente a Paris Delicatessen) para Av. Ibirapitanga.

O acesso aos residentes e/ou domiciliados na via interditada será liberado mediante comprovação de endereço.

18ª Caminhada da Paz e Dia da Bíblia – domingo (10)