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Ex-candidata baiana é condenada a indenizar Flávio Bolsonaro em R$ 7,5 mil após vídeo polêmico

Justiça também determinou a retirada do conteúdo

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:04

Ex-candidata baiana é condenada a indenizar Flávio Bolsonaro em R$ 7,5 mil após vídeo polêmico Crédito: Reprodução / Redes sociais

A ex-candidata a deputada federal pela Bahia Manuella Tyler (PSB) foi condenada a indenizar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em R$ 7,5 mil por danos morais. A decisão foi proferida pelo juiz Hilmar Castelo Branco, da 21ª Vara Cível de Brasília, após uma ação movida pelo parlamentar em razão de um vídeo publicado pela política nas redes sociais.

Na gravação, Manuella chamou Flávio de “corrupto” e o relacionou ao caso do Banco Master. De acordo com o processo, o vídeo também afirmava que o senador faria parte do esquema das rachadinhas e mencionava supostos esquemas de lavagem de dinheiro, ligação com milicianos e o chamado “esquema Bolsomaster”. A publicação terminava com a frase: “o filho mais corrupto do Bolsonaro”.

A sentença foi publicada na sexta-feira (13). Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que a publicação ultrapassou os limites da crítica e da informação. “A apresentação pública e categórica de participação em sucessivos esquemas criminosos possui aptidão objetiva para atingir a honra”, afirmou na decisão.

Além do pagamento de R$ 7,5 mil, acrescidos de correção monetária e juros, a Justiça determinou que Manuella retire a publicação de seu perfil nas redes sociais no prazo de cinco dias. Em caso de descumprimento, foi estabelecida multa diária de R$ 1 mil.

Manuella Tyler é suplente de deputada federal pelo PSB da Bahia. Ela disputou uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026, mas não foi eleita titular. Flávio Bolsonaro é senador pelo Rio de Janeiro.