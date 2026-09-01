Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-policial militar é investigado por fraude em registro de CAC na Bahia

Operação da PF e da SSP apura concessão irregular de certificado para Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:46

PF e SSP deflagram operação contra ex-policial envolvido em fraudes para registros de CACs
PF e SSP deflagram operação contra ex-policial envolvido em fraudes para registros de CACs Crédito: Jeferson Silva/ Ascom SSP

Um ex-policial militar é investigado por suspeita de fraude na obtenção de um registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). A Polícia Federal e a Secretaria da Segurança Pública da Bahia deflagraram, nesta terça-feira (1º), a Operação Guardiões de Fogo, que cumpriu um mandado de busca e apreensão em Salvador.

Segundo as investigações, o suspeito, que não teve a identidade confirmada, teria conseguido o Certificado de Registro (CR) de CAC sem cumprir o requisito legal de idoneidade, com indícios de omissão de informações e uso de elementos inidôneos no processo.

Quanto ganha um policial militar na Bahia? Remuneração varia conforme cargo e gratificações

Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA
Cabo: soldo de R$ 1.615,14 + GAPM de R$ 1.637,30 por Divulgação/BEPE
1º Sargento: soldo de R$ 1.628,27 + GAPM de R$ 1.887,57 por Reprodução/ TV Bahia
Subtenente: soldo de R$ 1.641,12 + GAPM de R$ 2.195,14 por Arisson Marinho/CORREIO
Aspirante a Oficial: soldo de R$ 1.737,51 + GAPM de R$ 2.200,67 por Divulgação
1º Tenente: soldo de R$ 1.774,80 + GAPM de R$ 4.022,05 por Divulgação
Capitão: soldo de R$ 2.106,40 + GAPM de R$ 5.912,25 por Divulgação
Major: soldo de R$ 2.280,21 + GAPM de R$ 6.539,81 por Divulgação
Tenente-coronel: soldo de R$ 2.383,30 + GAPM de R$ 7.270,63 por Divulgação
Coronel: soldo de R$ 2.511,60 + GAPM de R$ 8.050,45 por Rafael Martins/GOVBA
1 de 10
Soldado: soldo de R$ 1.601,84 + GAPM de R$ 1.418,87 por Rafael Rodrigues/SSP-BA

A apuração também envolve a posse irregular de arma de fogo de uso restrito. As ações continuam para identificar uma possível participação de outras pessoas.

O investigado está custodiado no Complexo Penal de Juazeiro. Se condenado, poderá ser submetido a penas que, somadas, ultrapassam 10 anos de reclusão.

Tags:

Polícia Polícia Militar

Mais recentes

Imagem - Após busca em casa, investidor do Feira FC tem nome retirado pelo MP de investigação sobre apostas ilegais

Após busca em casa, investidor do Feira FC tem nome retirado pelo MP de investigação sobre apostas ilegais
Imagem - Herdeiro da Gerdau destina R$ 100 mil para campanha de Nikolas Ferreira

Herdeiro da Gerdau destina R$ 100 mil para campanha de Nikolas Ferreira
Imagem - Idosa de 73 anos é morta a pauladas pelo próprio filho na Bahia

Idosa de 73 anos é morta a pauladas pelo próprio filho na Bahia