Ex-policial militar é investigado por fraude em registro de CAC na Bahia

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Esther Morais
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:46
Um ex-policial militar é investigado por suspeita de fraude na obtenção de um registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). A Polícia Federal e a Secretaria da Segurança Pública da Bahia deflagraram, nesta terça-feira (1º), a Operação Guardiões de Fogo, que cumpriu um mandado de busca e apreensão em Salvador.
Segundo as investigações, o suspeito, que não teve a identidade confirmada, teria conseguido o Certificado de Registro (CR) de CAC sem cumprir o requisito legal de idoneidade, com indícios de omissão de informações e uso de elementos inidôneos no processo.
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A apuração também envolve a posse irregular de arma de fogo de uso restrito. As ações continuam para identificar uma possível participação de outras pessoas.
O investigado está custodiado no Complexo Penal de Juazeiro. Se condenado, poderá ser submetido a penas que, somadas, ultrapassam 10 anos de reclusão.