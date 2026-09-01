ALVO DE OPERAÇÃO

Ex-policial militar é investigado por fraude em registro de CAC na Bahia

Operação da PF e da SSP apura concessão irregular de certificado para Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador

Esther Morais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:46

PF e SSP deflagram operação contra ex-policial envolvido em fraudes para registros de CACs Crédito: Jeferson Silva/ Ascom SSP

Um ex-policial militar é investigado por suspeita de fraude na obtenção de um registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). A Polícia Federal e a Secretaria da Segurança Pública da Bahia deflagraram, nesta terça-feira (1º), a Operação Guardiões de Fogo, que cumpriu um mandado de busca e apreensão em Salvador.

Segundo as investigações, o suspeito, que não teve a identidade confirmada, teria conseguido o Certificado de Registro (CR) de CAC sem cumprir o requisito legal de idoneidade, com indícios de omissão de informações e uso de elementos inidôneos no processo.

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A apuração também envolve a posse irregular de arma de fogo de uso restrito. As ações continuam para identificar uma possível participação de outras pessoas.