SALVADOR

Ex-sargento da PM condenado por estuprar mulher em Mussurunga é preso

Seŕgio Luiz Batista Sant’anna foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado

Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:49

Ex-sargento da PM condenado por estuprar mulher em Mussurunga é preso Crédito: Reprodução / Redes sociais

O ex-sargento da Polícia Militar da Bahia Sergio Luiz Batista Sant’anna foi preso na quarta-feira (28), no bairro do Curuzu, em Salvador. Ele foi condenado a 32 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estupro e extorsão cometidos durante uma ação em Mussurunga.

Após a prisão, o ex-policial foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 2015, quando Sergio Luiz e outros três policiais abordaram um casal durante a madrugada. Segundo a investigação, os agentes entraram no imóvel sem mandado judicial, extorquiram as vítimas e violentaram sexualmente a mulher.

Além de Sergio Luiz Batista Sant’anna, também foram condenados os ex-policiais Valter dos Santos Filho, Josival Ribeiro Ferreira e Pablo Vinícius Santos de Cerqueira, com penas que variam entre 7 e 33 anos de prisão. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre a situação prisional dos outros condenados, mas não obteve retorno até a última atualização da matéria.