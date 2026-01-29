Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-sargento da PM condenado por estuprar mulher em Mussurunga é preso

Seŕgio Luiz Batista Sant’anna foi condenado a 32 anos de prisão em regime fechado

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 10:49

Ex-sargento da PM condenado por estuprar mulher em Mussurunga é preso
Ex-sargento da PM condenado por estuprar mulher em Mussurunga é preso Crédito: Reprodução / Redes sociais

O ex-sargento da Polícia Militar da Bahia Sergio Luiz Batista Sant’anna foi preso na quarta-feira (28), no bairro do Curuzu, em Salvador. Ele foi condenado a 32 anos de reclusão, em regime fechado, pelos crimes de estupro e extorsão cometidos durante uma ação em Mussurunga.

Após a prisão, o ex-policial foi encaminhado para a Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde permanece custodiado à disposição da Justiça.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu em 2015, quando Sergio Luiz e outros três policiais abordaram um casal durante a madrugada. Segundo a investigação, os agentes entraram no imóvel sem mandado judicial, extorquiram as vítimas e violentaram sexualmente a mulher.

Além de Sergio Luiz Batista Sant’anna, também foram condenados os ex-policiais Valter dos Santos Filho, Josival Ribeiro Ferreira e Pablo Vinícius Santos de Cerqueira, com penas que variam entre 7 e 33 anos de prisão. A reportagem questionou a Polícia Civil sobre a situação prisional dos outros condenados, mas não obteve retorno até a última atualização da matéria.

Em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que equipes do Comando de Policiamento de Apoio Operacional (CPAP), em conjunto com guarnições do Batalhão Apolo, cumpriram o mandado de prisão expedido pela Vara da Auditoria Militar do Tribunal de Justiça da Bahia. A ação ocorreu durante policiamento orientado por inteligência.

Tags:

Polícia

Mais recentes

Imagem - Oito suspeitos que planejavam resgatar presos na cadeia são mortos pela polícia na Bahia

Oito suspeitos que planejavam resgatar presos na cadeia são mortos pela polícia na Bahia
Imagem - Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana

Pousada de luxo e propina de R$ 300 mil: quem é o traficante que ordenou onda de mortes em cidade baiana
Imagem - Baralho do Crime atualizado: veja quem são os criminosos mais procurados da Bahia

Baralho do Crime atualizado: veja quem são os criminosos mais procurados da Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário
01

A lição do jovem de 23 anos que abandonou universidade e hoje comanda negócio milionário

Imagem - Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)
02

Quando tudo parecia pesado demais, 3 signos sentem a vida ficar mais leve a partir de hoje (29 de janeiro)

Imagem - Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'
03

Mulher fotografada por jogador do Corinthians em praia de Salvador se diz 'envergonhada e desesperada'

Imagem - Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida
04

Prefeitura divulga lista de contemplados no Programa Minha Casa, Minha Vida