POLÍCIA

Ex-vereador é condenado a 45 anos de prisão por matar companheira estrangulada no sul da Bahia

João da Gota já havia sido preso em Aurelino Leal

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13:22

João da Gota foi preso por matar companheira Crédito: Reprodução

O Tribunal do Júri da Vara Criminal de Ubaitaba condenou um ex-vereador de Aurelino Leal, no sul da Bahia, conhecido como João da Gota, a 45 anos, quatro meses e 12 dias de prisão pelo feminicídio da companheira, Cleonice Pereira dos Santos, de 47 anos.

O julgamento ocorreu na última terça-feira (3). João da Gota já havia sido preso em janeiro deste ano, na localidade de Catulé, na zona rural do município.

João da Gota foi preso por matar companheira 1 de 4

Ele exerceu mandato na Câmara Municipal entre 2009 e 2012. As investigações apontam que Cleonice deu entrada no hospital da cidade na noite de 31 de dezembro de 2025, mas não resistiu.

Após o atendimento médico, a Delegacia Territorial (DT) de Aurelino Leal passou a apurar o caso e identificou indícios de feminicídio. Ainda segundo a polícia, o inquérito revelou registros e relatos de episódios anteriores de agressões praticadas pelo suspeito contra a vítima.