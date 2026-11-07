Ex-vereador é condenado a 45 anos de prisão por matar companheira estrangulada no sul da Bahia

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Millena Marques
Publicado em 7 de novembro de 2026 às 13:22
O Tribunal do Júri da Vara Criminal de Ubaitaba condenou um ex-vereador de Aurelino Leal, no sul da Bahia, conhecido como João da Gota, a 45 anos, quatro meses e 12 dias de prisão pelo feminicídio da companheira, Cleonice Pereira dos Santos, de 47 anos.
O julgamento ocorreu na última terça-feira (3). João da Gota já havia sido preso em janeiro deste ano, na localidade de Catulé, na zona rural do município.
João da Gota foi preso por matar companheira
Ele exerceu mandato na Câmara Municipal entre 2009 e 2012. As investigações apontam que Cleonice deu entrada no hospital da cidade na noite de 31 de dezembro de 2025, mas não resistiu.
Após o atendimento médico, a Delegacia Territorial (DT) de Aurelino Leal passou a apurar o caso e identificou indícios de feminicídio. Ainda segundo a polícia, o inquérito revelou registros e relatos de episódios anteriores de agressões praticadas pelo suspeito contra a vítima.
Durante a operação que resultou na prisão, equipes do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (Gatti/Costa do Cacau) apreenderam um telefone celular e uma motocicleta com restrição de roubo. Os objetos também passaram por perícia e análise no curso das investigações.