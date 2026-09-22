ACESSO À JUSTIÇA

Exame de DNA e orientação jurídica: Defensoria leva serviços gratuitos a duas cidades da Bahia

Unidade Móvel atende moradores de Santa Cruz Cabrália e Belmonte, com serviços como pensão alimentícia e regularização de documentos

Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:05

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) Crédito: Divulgação/DPE-BA

Moradores de áreas urbanas e rurais de Santa Cruz Cabrália e Belmonte, no Extremo Sul da Bahia, terão acesso a atendimento jurídico gratuito até quinta-feira (24). A ação é realizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), por meio da Unidade Móvel de Atendimento (UMA), com o objetivo de ampliar o acesso à Justiça, especialmente para populações tradicionais e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

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Em Santa Cruz Cabrália, o caminhão da UMA estará nesta terça-feira (22), na Praça do Coração, na sede do município. Na quarta (23) e quinta-feira (24), os atendimentos serão realizados em Belmonte, na Praça São Sebastião, no Centro. O serviço funciona das 9h às 16h, por ordem de chegada.