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Exame de DNA e orientação jurídica: Defensoria leva serviços gratuitos a duas cidades da Bahia

Unidade Móvel atende moradores de Santa Cruz Cabrália e Belmonte, com serviços como pensão alimentícia e regularização de documentos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 05:05

Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA)
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) Crédito: Divulgação/DPE-BA

Moradores de áreas urbanas e rurais de Santa Cruz Cabrália e Belmonte, no Extremo Sul da Bahia, terão acesso a atendimento jurídico gratuito até quinta-feira (24). A ação é realizada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), por meio da Unidade Móvel de Atendimento (UMA), com o objetivo de ampliar o acesso à Justiça, especialmente para populações tradicionais e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó

Defensoria Pública da Bahia por Reprodução/Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria denuncia violência e criminalização contra povo Pataxó por Defensoria Pública da Bahia
Defensoria Pública da Bahia (DPE-BA) por Divulgação/DPE-BA
Defensoria Pública do Estado da Bahia por Reprodução/ Google Maps
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Defensoria Pública da Bahia por Reprodução/Defensoria Pública da Bahia

Em Santa Cruz Cabrália, o caminhão da UMA estará nesta terça-feira (22), na Praça do Coração, na sede do município. Na quarta (23) e quinta-feira (24), os atendimentos serão realizados em Belmonte, na Praça São Sebastião, no Centro. O serviço funciona das 9h às 16h, por ordem de chegada.

Defensoras e defensores públicos estarão disponíveis para orientar a população e buscar soluções extrajudiciais para demandas como pensão alimentícia, divórcio consensual, guarda de filhos, regulamentação de visitas, retificação de registros e questões relacionadas à saúde. Também serão realizados exames de DNA para investigação e reconhecimento de paternidade. Para o atendimento, é necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e documentos relacionados ao caso, como certidão de nascimento quando houver questões envolvendo filhos.

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