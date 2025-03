MUTIRÃO

Exames gratuitos de catarata e glaucoma são realizados em Salvador; saiba como agendar

21º Mutirão de Glaucoma e Catarata será realizado em Piatã

Maysa Polcri

Publicado em 25 de março de 2025 às 09:53

Lar Harmonia realiza agendamento para mutirão Crédito: Divulgação/Fundação Lar Harmonia

Acontece, no próximo domingo (30), o 21º Mutirão de Glaucoma e Catarata, no Ambulatório Médico Odontológico Eurípedes Barsanulfo (AMEB), no bairro Piatã, em Salvador. Para participar, é preciso preencher alguns requisitos e realizar o agendamento. Os atendimentos serão realizados das 7h às 14h. São 150 vagas.>

Podem fazer os exames homens e mulheres a partir de 50 anos e, havendo casos das doenças na família, pessoas a partir de 20 anos. É preciso apresentar originais e cópias do RG, cartão do SUS de Salvador e do comprovante de residência.>

O mutirão é realizado pela instituição sem fins lucrativos Fundação Lar Harmonia. A marcação deve ser realizada via link (clique aqui). >