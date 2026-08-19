RISCO

Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia

Incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (19)

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08:58

Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia Crédito: Reprodução / Blog do Valente

Uma explosão provocada por vazamento de gás atingiu pelo menos três casas na manhã desta quarta-feira (19) em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. Três pessoas ficaram feridas no incidente, sendo dois adultos e uma adolescente de 13 anos.

As vítimas foram socorridas por moradores e levadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde delas.

Como evitar acidentes e vazamentos com o botijão de gás 1 de 4

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a dimensão dos estragos. Uma das casas ficou praticamente destruída, com apenas o portão permanecendo de pé. Os imóveis vizinhos também foram atingidos, com vidros quebrados e outros danos.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência. A corporação esclareceu ainda que o botijão de gás, por si só, não explode em condições normais.

O risco de explosão ocorre quando há vazamento e o gás se acumula em um ambiente, formando uma mistura inflamável que pode entrar em combustão diante de uma fonte de ignição.