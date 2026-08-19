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Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia

Incidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08:58

Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia
Explosão de gás atinge três casas e deixa três feridos no interior da Bahia Crédito: Reprodução / Blog do Valente

Uma explosão provocada por vazamento de gás atingiu pelo menos três casas na manhã desta quarta-feira (19) em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo da Bahia. Três pessoas ficaram feridas no incidente, sendo dois adultos e uma adolescente de 13 anos.

As vítimas foram socorridas por moradores e levadas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Até a última atualização, não havia informações sobre o estado de saúde delas.

Como evitar acidentes e vazamentos com o botijão de gás

Mantenha o botijão sempre na vertical (em pé). Nunca deite o recipiente por Divulgação
Deixe o botijão em áreas abertas ou bem arejadas, longe de ralos, pois o gás é pesado e pode se acumular no chão por Shutterstock
Evite exposição direta ao sol, chuva e fontes de calor (como chamas ou aquecedores) por Shutterstock
Não use capas de tecido ou panos para cobrir o botijão por Shutterstock
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Mantenha o botijão sempre na vertical (em pé). Nunca deite o recipiente por Divulgação

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram a dimensão dos estragos. Uma das casas ficou praticamente destruída, com apenas o portão permanecendo de pé. Os imóveis vizinhos também foram atingidos, com vidros quebrados e outros danos.

Procurado, o Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para atender a ocorrência. A corporação esclareceu ainda que o botijão de gás, por si só, não explode em condições normais.

O risco de explosão ocorre quando há vazamento e o gás se acumula em um ambiente, formando uma mistura inflamável que pode entrar em combustão diante de uma fonte de ignição.

A Polícia Civil informou que a ocorrência está em registro. 

Tags:

Botijão de gás

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