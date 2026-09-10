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Explosão de padaria na Bahia: proprietários são denunciados por homicídio qualificado

Caso ocorreu em Tanhaçu, no centro sul do estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:40

Sede Ministério Público da Bahia
Sede Ministério Público da Bahia Crédito: Divulgação MPBA

Um casal foi denunciado pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) pela explosão que provocou o desabamento de uma padaria e a morte de quatro pessoas em Tanhaçu, no centro-sul da Bahia, em janeiro de 2023. A denúncia foi apresentada na última terça-feira (8).

O homem e a mulher, proprietários do imóvel, foram denunciados por homicídio e dano qualificados. O MP-BA solicita que o caso seja julgado pelo Tribunal do Júri. O pedido deverá ser analisado pela Justiça, que decidirá se haverá ou não julgamento popular.

De acordo com a denúncia, de autoria da promotora de Justiça Daniela de Almeida, os dois proprietários teriam assumido o risco de matar ao manter o estabelecimento em funcionamento sem licença sanitária, alvará de funcionamento e vistoria do Corpo de Bombeiros ou de órgão municipal competente.

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Explosão

A explosão ocorreu em 26 de janeiro de 2023, após um vazamento de gás liquefeito de petróleo (GLP), provocando o desabamento total da edificação. As vítimas foram identificadas como Edivanda Costa da Silva, Letícia da Silva Santana, Adriano Lima Santana e Bruno Santos Freire. As três primeiras moravam no imóvel, enquanto Bruno era funcionário da padaria. Laudos técnicos apontaram que as mortes ocorreram em decorrência dos traumatismos causados pelo desabamento.

Segundo a denúncia, os proprietários teriam sido alertados sobre problemas relacionados ao gás. A promotora de Justiça afirmou que um vizinho teria informado, cerca de 40 dias antes da explosão, sobre a presença de um forte cheiro de gás no local.

Os botijões também haviam sido trocados no dia anterior ao acidente, ocasião em que os responsáveis teriam sido comunicados sobre a situação. “A perícia identificou, entre outros problemas, desgaste, oxidação e prazo de validade vencido do regulador de pressão de um dos botijões”, destacou a promotora de Justiça.

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Bahia Mp-ba

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