Expo Casa de Artesanato da Bahia começa hoje no Shopping Barra

Começou nesta sexta-feira (14), no Shopping Barra, a Expo Casa Artesanato da Bahia, evento que vai reunir espaços de comercialização e exposição de produtos de artesãos, oficinas, workshops e programação musical. A programação segue até o dia 14 de agosto e está disponível para visitação no 4º piso, localizado na antiga Tok&Stok.



No local os visitantes terão a oportunidade de conhecer as rotas do artesanato baiano através de uma instalação temática, associada às obras de mestras artesãs e mestres artesãos nas regiões do estado.

A abertura oficial será às 17h30, com show de Cicinho e presença de autoridades e convidados.

Durante o evento haverá atendimento especial aos turistas, através da parceria com a Secretaria de Turismo do Governo do estado da Bahia (Setur).

Na loja estarão dispostos utilitários, acessórios, peças de cerâmicas e outras que reúnem diversas técnicas tradicionais e inovadoras do artesanato baiano. Além de adquirir o produto, o visitante terá oportunidade de conhecer o trabalho de artesãs e artesãos baianos, com a exposição de técnicas que representam a rota do artesanato.

A ação também marca a ativação da Casa Artesanato da Bahia, conceito que consolida as ações de políticas públicas e centro de comercialização – Loja Artesanato da Bahia.

Paralelo a Expo, a Casa Artesanato da Bahia será inaugurada, no dia 28 de julho, com apresentação de sua nova infraestrutura. Além da loja, o projeto da arquiteta Ana Kallil contempla o Memorial do Artesanato Baiano, espaços para exposições, cursos e workshops, entre outros.

“A Expo Casa Artesanato da Bahia inaugura um formato de exposição do artesanato enquanto expressão artístico e cultural da artesã e do artesão baiano. É também uma oportunidade de comprar para as pessoas que gostam do artesanato, por valores juntos que geram renda ao serem repassados para os artistas, A ação faz parte de uma política pública de incentivo a promoção, comercialização e a valorização do artesanato”, explica Weslen Moreira, coordenador do Fomento ao Artesanato.

A Expo Casa Artesanato é uma realização da Coordenação de Fomento ao Artesanato da Bahia, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), em parceria com a Associação Fábrica Cultural. Apoio do Shopping Barra.

Workshop

Na Expo Casa Artesanato, a programação de cursos e workshops de qualificação vão contemplar artesãos e visitantes. Com foco principal nos saberes, na difusão de temas relacionados ao desenvolvimento de negócios e na promoção do artesanato indígena, as formações terão carga horária de duas a seis horas cada, com direito a certificado.

A programação será aberta pela oficina sobre produção de artesanato em crochê, em Salvador. Já a formação Vivências ancestrais: Tecendo histórias na palha com Mulheres Negras, vai reunir artesãs afros que tem a piaçava e as palhas da bananeira, coqueiro e licuri como matéria prima para a produção de acessórios. Na ação serão abordados os percursos das mulheres no artesanato, coleta da matéria prima, formas de comercialização e o trançado.

Dividido em três etapas, o workshop Precificação: valor social X valor financeiro: quanto deve custar o seu produto? tem como foco a gestão financeira no dia a dia, com apresentação dos conceitos de custos, lucro e saldo; exposição de fórmulas para cálculo.

A programação do evento será encerrada com o seminário “Artesanato Indígena e Mercado”, com atividade formativa voltada para a identificação dos nichos de mercado social e econômico de escoamento dos produtos indígenas.

SERVIÇO

Data: 14 de jukho a 14 de agosto

Onde: Shopping Barra – 4º piso (espaço que funcionou a Tok&Stok)

PROGRAMAÇÃO

18 e 19/07: Encontro de Crocheteiras, das 14h às 17h

20/07: Workshop precificação 01, das 15h às 17h

25 e 26/07: Vivências ancestrais, das 10h às 12h e 16h às 18h

27/07: Workshop precificação 02, das 15h às 17h

01/08: Oficina de Mosaico, das 14h às 18h

03/08: Workshop precificação 03, das 15h às 17h