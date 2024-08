ARTESANATO

Expo Feira do Empreendedor acontece neste sábado (31) e domingo (1º)

Evento, realizado no Ondina Apart Hotel, tem entrada gratuita

Produtos de artesanato, música ao vivo e gastronomia. Tudo isso faz parte da Expo Feira do Empreendedor que acontece no sábado (31) e domingo (1º), das 10h às 18h, no Ondina Apart Hotel.