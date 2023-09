Exposição da Transalvador terá serviços para motoristas e lazer para crianças

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) já deu início à 3ª edição de uma exposição especial no Shopping da Bahia, como parte da programação da Semana Nacional do Trânsito. A exibição está no piso L3, na praça Mãe Menininha do Gantois. A mostra acontece até o domingo (24) e pode ser visitada durante o horário de funcionamento do centro de compras.



Na Exposição Transalvador, o cidadão poderá solicitar credenciais para estacionamento em vagas especiais, fazer a retirada do documento solicitado anteriormente mediante agendamento, além de poder ver de perto equipamentos usados pelos agentes de trânsito. Também foi montada uma pista de ciclismo no espaço, para a garotada se divertir enquanto aprende as regras do trânsito. A mostra abriga ainda uma exposição de fotos de ações históricas da autarquia, como a atuação em ocasiões especiais e evolução do fardamento.