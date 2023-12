Exposição e livro celebram a obra do fotógrafo baiano Voltaire Fraga

A exposição “Voltaire Fraga – Uma Bahia em Movimento” terá seu lançamento no dia 13 de dezembro (quarta) na Alban Galeria (Ondina), a partir das 17h30. Em busca de celebrar a vida e a obra do fotógrafo baiano que retratou em suas imagens a capital baiana no século passado, os 30 quadros mostram Salvador em evolução e os elementos culturais que formaram a Bahia.



Separados em quatro temas: cidade, trabalho, festa e personagens, serão vistos desde paisagens urbanas e naturais até as festas populares com seus icônicos personagens. A exposição também contará com o lançamento de um livro homônimo com 240 páginas que registra a produção artística de Voltaire com uma mescla de imagens e críticas de pessoas que conviveram com o artista e sua obra. Além de conter um relato biográfico inédito, onde será contextualizada a vida pessoal do artista e seu trabalho.