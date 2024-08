DE GRAÇA

Exposição fotográfica Nuances da Bahia detalha beleza singular da cultura do estado

Ninguém duvida que a cultura da Bahia é única e guarda belezas de diferentes cores e formatos. A velocidade com que a vida acontece, no entanto, faz com que detalhes passem despercebidos no cotidiano. Por isso, a exposição fotográfica Nuances da Bahia, em cartaz em Salvador, convida o público para admirar as sutilezas das expressões culturais do estado.