TRANSPORTES

Expresso São Luiz desiste de operar linha de ônibus entre Salvador e Recife

Empresa renunciou à autorização concedida pela ANTT; decisão passa a valer em 21 de outubro

Thais Borges

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14:39

Expresso São Luiz deixa de operar linha de ônibus entre Salvador e Recife Crédito: Reprodução

A empresa de ônibus Expresso São Luiz Ltda desistiu de operar uma linha de ônibus interestadual na Bahia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) autorizou que a empresa renunciasse à autorização para operar a linha rodoviária entre Salvador e Recife (PE). A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (7) e entra em vigor no próximo dia 21.

A empresa solicitou a renúncia ao Termo de Autorização e, agora, com a homologação, todas as operações vinculadas à autorização serão canceladas. A ANTT também determinou que a empresa cumpra as regras referentes ao cancelamento de bilhetes de viagens programadas para depois do encerramento das atividades, conforme previsto na regulamentação do setor.

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A decisão ainda revoga uma decisão anterior da própria ANTT, publicada em outubro de 2024, relacionada à autorização da operação.