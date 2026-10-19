CURSOS

Fábrica Cultural abre inscrições gratuitas para jornada que fortalece negócios criativos em sete municípios baianos

Iniciativa oferece formações em gestão de negócios, comunicação digital e elaboração de projetos culturais com atividades entre outubro e dezembro

D Da Redação

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 15:45

Iniciativa oferece formações em diversas áreas Crédito: Divulgação

A Fábrica Cultural abre, de 14 a 22 de outubro, inscrições gratuitas para a “Jornada de Qualificação para Empreendedores da Bahia”, um programa gratuito de qualificação e desenvolvimento de negócios que acontece entre os meses de outubro e dezembro. Com atividades presenciais e on-line, a iniciativa é voltada para empreendedores criativos de Salvador, Itaparica, Vera Cruz, Cachoeira, Aratuípe, Castro Alves e Candeias.

A jornada vai oferecer 460 vagas para empreendedores criativos em diferentes cursos, oficinas, aulas e workshops reunindo formação prática, troca de experiências e ferramentas para fortalecer iniciativas que movimentam a economia criativa baiana. O programa já começa no dia 27 de outubro, com uma aula inaugural realizada no Galpão da Fábrica Cultural, na Ribeira, em Salvador, e segue até dezembro, com formações em gestão de negócios, comunicação digital e elaboração de projetos culturais para fortalecer empreendimentos e ampliar oportunidades de mercado.

“Acreditamos que fortalecer a economia criativa é, antes de tudo, investir nas pessoas, valorizar seus saberes, suas identidades e ampliar suas oportunidades. Quando oferecemos acesso gratuito ao conhecimento, às novas tecnologias e a ferramentas de comunicação, estamos contribuindo para que empreendedores, artistas e produtores culturais tenham mais autonomia, fortaleçam seus negócios e alcancem novos espaços”, afirma Jaqueline Azevedo, diretora executiva da Fábrica Cultural.

Viabilizado por meio dos Termos de Fomento nº 991336/2025 e 7AABMS/2026, o programa é uma realização da Associação Fábrica Cultural com o apoio do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MEMP).

OPORTUNIDADES E INSCRIÇÕES

São três frentes formativas com vagas abertas: 1) Ciclo de Qualificação em Economia Criativa e Gestão de Negócios; 2) Formação em Elaboração de Projetos Culturais; e 3) Iaô Labs Comunicação. A programação contempla desde questões essenciais para quem vende em feiras e eventos, como precificação e atendimento, até estratégias de marketing digital, uso de novas tecnologias e estruturação de projetos culturais. A jornada começa com uma aula inaugural que acontecerá no dia 27 de outubro, no Galpão da Fábrica Cultural, na Ribeira, em Salvador, e segue com atividades presenciais e on-lines, que acontecerão via Google Meet, até dezembro.

As inscrições podem ser feitas até 22 de outubro, e cada frente de qualificação tem seu próprio formulário on-line: Qualificação e Gestão de Negócios; Elaboração de Projetos Culturais; Iaô Labs Comunicação.

Todas as atividades são gratuitas e voltadas a empreendedores, artistas, produtores culturais e pessoas que desejam desenvolver seus negócios e ampliar suas oportunidades de atuação. Um mesmo interessado pode se inscrever em qualquer uma das três frentes formativas e os participantes receberão certificados correspondentes à carga horária das atividades realizadas. As atividades presenciais acontecem na programação da Fábrica Cultural, enquanto os encontros on-line serão realizados pelo Google Meet, conforme o cronograma de cada formação.

GESTÃO E NEGÓCIOS

Com 37 horas de formação, 140 vagas, e aulas de outubro a novembro, o Ciclo de Qualificação em Economia Criativa e Gestão de Negócios é dividido em duas etapas: “Banca Pronta” (7h), com foco prático em vendas em feiras e eventos, e “Do Estande ao Negócio” (30h), voltada à gestão e ao crescimento dos empreendimentos. A programação inclui encontros presenciais e on-line e trará temas como precificação, atendimento, educação financeira, formalização, posicionamento de marca, marketing digital, creator economy, inteligência artificial aplicada aos negócios e estratégias para alcançar novos mercados.

COMUNICAÇÃO DIGITAL

O Iaô Labs Comunicação oferece quatro oficinas práticas e presenciais de 16 horas, com 30 vagas cada, para empreendedores que desejam aprimorar a divulgação de seus produtos e fortalecer suas vendas. É possível se inscrever em uma, em algumas ou em todas as oficinas. A programação inclui: Fotografia com celular para produtos e marcas; Vídeo com celular para redes sociais; Canva e design para redes sociais; e Comunicação para vendas e atendimento digital. Os encontros acontecem em outubro e novembro.

ELABORAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Os workshops em Elaboração de Projetos Culturais oferecem são voltados a artistas, produtores e empreendedores que desejam estruturar propostas para editais e outras oportunidades de fomento. A formação combina atividades presenciais e on-line com encontros em novembro e dezembro e será oferecida em duas turmas de 16h com 40 vagas cada.

AULAS-SHOW

Quatro aulas-show gratuitas complementam a jornada com experiências e trocas sobre empreendedorismo e economia criativa. Os encontros acontecem em 27 de outubro, durante a aula inaugural na Fábrica Cultural; 20 de novembro, em evento com o afrochefe Jorge Washington; 6 de dezembro, durante o Mercado Iaô; e 16 de dezembro, na confraternização da Fábrica Cultural, com o projeto Histórias que Aceleram. Cada aula tem duração de 2h e capacidade de 30 empreendedores por edição. Os encontros ampliam o espaço para compartilhar experiências, conhecer trajetórias e estimular novas conexões entre quem empreende e movimenta a economia criativa.

SERVIÇO:

Jornada de Qualificação para Empreendedores da Bahia

Público-alvo: Empreendedores criativos, artistas e produtores culturais de Salvador, Itaparica, Vera Cruz, Cachoeira, Aratuípe, Castro Alves e Candeias

Investimento: Gratuito

Prazo de inscrições: 14 a 22 de outubro de 2026

Links de inscrição:

1) Ciclo de Qualificação em Economia Criativa e Gestão de Negócios - forms.gle/Zko3oYPLJUdf8zKk6

2) Formação em Elaboração de Projetos Culturais - forms.gle/F6BX31Q1bot6rZwu5

3) Iaô Labs Comunicação - forms.gle/mizegBqCvZaGpPcz8

Período das atividades: Outubro a dezembro de 2026

Modalidade: Atividades presenciais (na Fábrica Cultural - Ribeira) e on-line (via Google Meet)

Realização: Associação Fábrica Cultural