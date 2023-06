Fábrica registra produtividade 20% acima de média do setor

Hari Hartmann, fundador da Polo Salvador. Crédito: Divulgação

Quem começa um pequeno negócio precisa focar naquilo que sabe fazer e buscar continuamente a excelência, recomenda o empresário Hari Hartmann, que possui mais de 30 anos de experiência na área. Criador da Polo Salvador, um case de sucesso entre pequenas indústrias do estado, ele conta que a fábrica, uma das 20 instaladas no Condomínio Bahia Têxtil, consegue registrar uma produtividade 20% maior que a média do setor no Brasil.



“Quem não é um gigante e não tem escala precisa agregar valor e ter muita produtividade para conseguir um espaço no mercado”, avaliou o empresário, durante a conversa com o jornalista Donaldson Gomes, no programa Política & Economia, veiculado ontem no Instagram do CORREIO (@correio24horas). Seguindo o que já se tornou a marca registrada da empresa, de produzir camisas com sustentabilidade, Hartmann diz que a Polo Salvador será a primeira empresa têxtil do Nordeste certificada em suas práticas ESG (de responsabilidade ambiental, social e em sua gestão).

Durante o bate-papo, Hari Hartmann lembrou das dificuldades enfrentadas pelo setor durante a fase mais aguda da pandemia de covid. “O mercado como um todo passou por um grande perrengue porque o consumidor ficou mais exigente porque estava com menos dinheiro”, lembra. Segundo ele, as marcas mais fortes no mercado conseguiram se adaptar, porém “ainda tem empresas grandes em aperto”, pondera. Para ele, o mercado como um todo está muito próximo de um equilíbrio em relação à realidade pré-pandêmica. “Ninguém quebrou aqui no Condomínio Têxtil”, diz.

Entretanto, Polo Salvador é um caso à parte. A indústria se especializou na produção de camisas do modelo que dá nome à empresa para serem fornecidas a empresas que demandam fardamento para os seus profissionais. “O mercado de fardamento está indo bem melhor que a média porque as empresas que conseguiram sobreviver à pandemia continuam comprando fardas para os seus trabalhadores”, explica.

“Para sair do sufoco, a gente precisa estar sempre inovando. Não adianta ficar lamentando que as condições estão ruins”, aconselha o empresário que já está há mais de 30 anos no mercado e que, neste período, experimentou alguns tombos. “No início a gente queria abraçar o mundo, atirar em todas as direções, como se diz, e o resultado foi que nós quebramos a cara”, lembra.

Em meados de 2008, a empresa passou por uma fase de grandes dificuldades. “Quebrou”, resume o empresário. Ambientalista, Harmann pensou, por que não colocar um produto sustentável no mercado? “Uni a fome com a vontade de comer, eu precisava colocar algo novo no mercado, mas também havia o interesse de cuidar do meio ambiente e das pessoas”, conta. Depois de um longo período tentando fazer as coisas com base no feeling, foi o momento de sentar e planejar tudo direitinho.

Tudo foi pensado para reduções de custos e o menor consumo. A empresa foi uma das pioneiras no uso de placas solares para a cogeração de energia, quando o assunto ainda nem estava na moda. “A gente teve que fazer a maioria das coisas com recursos próprios, porque depois que se quebra, o banco deixa de ser um companheiro próximo”, diz. Veio a ideia de comprar o próprio fio, para criar tecidos próprios, voltados para a sustentabilidade.

Hartmann elenca com facilidade a lista de produtos, que passa por camisas Carbono Zero de Poliéster PET e Algodão BCI, de Viscose de Celulose, Fios Reciclados, Algodão Orgânico, Biodegradável e antibacteriana. “Hoje quase tudo que fazemos é voltado para a sustentabilidade”, diz. “O desejo das empresas é ter fornecedores verdes, então eu vi este nicho de mercado e entendi que casa com aquilo que eu sei fazer, com o que gosto de fazer”, explica.

O foco em uma única linha de produtos, camisas polo, fabricadas para atender a um nicho de mercado, fardamentos, é apontado por Hari Hartmann como uma das explicações para o sucesso da empresa. Para ele, negócios pequenos ou em fase inicial precisam ter este direcionamento caso queiram competir em um mercado dominado por gigantes.

“Para encontrar um lugar ao sol, nós precisamos ser melhores que quem já está lá. Não tem como querer brigar no mercado de moda, onde todo ano teria que modificar toda a minha linha de produtos”, avalia.