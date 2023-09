Faculdade de Filosofia da Ufba suspende aulas presenciais até sexta após violência no Alto das Pombas

A Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Ufba suspendeu as aulas presenciais até sexta-feira (8) após os recentes episódios de violência ocorridos no entorno da faculdade. O campi está localizado em São Lázaro, próximo ao Alto das Pombas, palco de diversas trocas de tiro entre policiais e traficantes nos últimos dois dias. Em nota, a faculdade afirma que a decisão, tomada após reunião extraordinária realizada nesta terça-feira (5), visa resguardar a segurança de estudantes, docentes, técnicos administrativos e terceirizados.

"Em relação às atividades de ensino, cada docente tem autonomia para definir a realização, ou não, de aulas remotas. Contamos com a compreensão de docentes quanto a eventuais faltas de estudantes em aulas remotas", diz a nota.

As aulas no formato presencial retornam no dia 11 de setembro.