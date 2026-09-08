Educação

Faculdade Zarns Salvador abre processo seletivo para Medicina

Vestibular será realizado em 1º de novembro; instituição já formou mais de 2,5 mil médicos

D Da Redação

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 20:06

Faculdade Zarns Salvador abre processo seletivo para Medicina Crédito: Divulgação

A Faculdade de Medicina Zarns Salvador abriu o processo seletivo para ingresso no curso de Medicina no primeiro semestre de 2027. O vestibular tradicional será realizado no dia 1º de novembro, presencialmente, com prova elaborada pela Strix, empresa especializada em processos seletivos.

Além do vestibular, os candidatos poderão concorrer por outras modalidades de ingresso, como utilização da nota do Enem, transferência externa e segunda graduação, conforme as regras previstas no edital.

Com mais de 20 anos de atuação na formação médica, a instituição informa já ter formado mais de 2,5 mil médicos. O curso de Medicina funciona em período integral e tem duração de seis anos.

Um dos diferenciais da graduação é o contato com a prática clínica desde os primeiros períodos. A faculdade mantém uma clínica-escola própria, com mais de 80 consultórios e mais de 20 especialidades, onde são realizados mais de 5 mil atendimentos gratuitos por mês à população.

A estrutura também inclui laboratórios para aulas práticas, centro de simulação, recursos de anatomia digital, inteligência artificial e realidade virtual. A formação combina a metodologia de aprendizagem baseada em problemas (PBL) com o ensino tradicional.

A pesquisa científica é outro eixo da graduação. A Zarns mantém, em parceria com a Fiocruz e a Merck, uma unidade do Instituto de Pesquisa Clínica e Translacional (IPCT), além de grupos de pesquisa certificados pelo CNPq. Os estudantes também podem participar de ligas acadêmicas, projetos de extensão e programas de intercâmbio.

“A escolha de uma faculdade de Medicina também é uma escolha sobre o tipo de experiência que o estudante quer viver durante a graduação. Nosso objetivo é que o estudante encontre aqui um ambiente em que possa desenvolver conhecimento, habilidades práticas e uma visão cada vez mais ampla sobre o cuidado em saúde”, afirma José Zacour, diretor da Faculdade Zarns Salvador.

Curso

O curso de Medicina da instituição foi autorizado em 2004 e está em funcionamento regular desde 2008. A formação é organizada em ciclos básico e clínico, além do internato, etapa em que os estudantes ampliam a experiência em cenários reais de atendimento.

Na etapa do internato, a faculdade mantém parcerias com hospitais e serviços de saúde de Salvador, incluindo instituições como Hospital Santa Izabel, Hospital Português, Hospital Aristides Maltez, Hospital 2 de Julho, Hospital Teresa de Lisieux e Hospital Municipal de Salvador.