INSTABILIDADE

Falha na pista principal do aeroporto de Salvador provoca desvio de voos

Pista auxiliar operou normalmente no período

Uma falha na pista principal do Aeroporto Internacional de Salvador causou alterações de diversos voos na noite de terça-feira (16). As aeronaves que iriam pousar no local precisaram aterrissar na pista auxiliar ou desviar o voo para outros aeroportos.