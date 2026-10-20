Falso policial militar é preso suspeito de aplicar 'golpe do amor' em mulheres na Bahia

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Millena Marques
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:41
Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (19), em Alagoinhas, no nordeste da Bahia, por se passar por policial militar e aplicar golpes em mulheres. O suspeito foi identificado como Lucas Gabriel dos Santos Britto, mais conhecido como Luquinhas, de 25 anos.
De acordo com a Polícia Civil, o homem se passava por policial militar para se aproximar de mulheres e obter dinheiro. Até o momento, três vítimas foram identificadas em Alagoinhas e Salvador.
As investigações apontam que ele iniciava relacionamentos e, após estabelecer uma relação de confiança, solicitava dinheiro às mulheres. Quando elas demonstravam desconfiança, o suspeito passava a ameaçá-las de morte e encerrava os relacionamentos.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Durante a ação, a polícia encontrou um celular furtado em abril de 2023, no bairro de Vila Canária, em Salvador. Na ocasião, a vítima foi contratada para prestar um serviço e, ao chegar ao endereço indicado, foi abordada pelo suposto cliente, que pediu o celular emprestado para fazer uma ligação. Em seguida, o homem se afastou do local levando o aparelho.
Após a prisão, o homem foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais cabíveis e permanece custodiado à disposição da Justiça. A ação foi realizada pelo Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Agreste) e pelo Núcleo de Inteligência da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (2ª Coorpin/Alagoinhas).