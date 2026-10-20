POLÍCIA

Falso policial militar é preso suspeito de aplicar 'golpe do amor' em mulheres na Bahia

Suspeito foi identificado como Lucas Gabriel dos Santos Britto

Millena Marques

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 14:41

Lucas Gabriel dos Santos Britto Crédito: Reprodução

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (19), em Alagoinhas, no nordeste da Bahia, por se passar por policial militar e aplicar golpes em mulheres. O suspeito foi identificado como Lucas Gabriel dos Santos Britto, mais conhecido como Luquinhas, de 25 anos.

De acordo com a Polícia Civil, o homem se passava por policial militar para se aproximar de mulheres e obter dinheiro. Até o momento, três vítimas foram identificadas em Alagoinhas e Salvador.

As investigações apontam que ele iniciava relacionamentos e, após estabelecer uma relação de confiança, solicitava dinheiro às mulheres. Quando elas demonstravam desconfiança, o suspeito passava a ameaçá-las de morte e encerrava os relacionamentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 14

Durante a ação, a polícia encontrou um celular furtado em abril de 2023, no bairro de Vila Canária, em Salvador. Na ocasião, a vítima foi contratada para prestar um serviço e, ao chegar ao endereço indicado, foi abordada pelo suposto cliente, que pediu o celular emprestado para fazer uma ligação. Em seguida, o homem se afastou do local levando o aparelho.