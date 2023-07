Família de jovem morto no Uruguai vai pedir imagens de câmeras da área

A família do jovem Gabriel Hamed Ferreira Rodrigues, 19 anos, morto a tiros no bairro do Uruguai, faz um apelo para que as câmeras de monitoramento da região sejam usadas para ajudar a identificar o autor do crime. Uma das irmãs dele, a influenciadora Bruna Ferreira, fez posts no Instagram fazendo um apelo aos comerciantes do bairro.