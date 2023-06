Família de vítima de feminicídio relembra mudança de comportamento

Enterro de Cilene Pereira no Bosque da Paz. Crédito: Arisson Marinho/ CORREIO

O corpo de Cilene Pereira, 44 anos, morta a facadas na terça-feira (27) pelo namorado em Cajazeiras VI, foi sepultado no cemitério Bosque da Paz, na tarde desta quinta-feira (29). Cerca de 50 pessoas, entre amigos, familiares e vizinhos, estiveram presentes na despedida e relembraram uma mudança de comportamento da vítima nos últimos meses.

Parte dos familiares se deslocaram de Santo Estevão, cidade natal dos pais de Cilene, para conseguir prestar uma última homenagem. Primo da vítima, o advogado Edmundo Ferreira, 50, relembrou o último contato entre os dois, em março deste ano, ocasião em que Cilene fazia planos justamente para passar os festejos juninos com a família no interior baiano, o que não aconteceu.

"Ela gostava muito de viver, era uma pessoa extremamente família, preocupada com todos, cheia de sonhos. Na nossa última conversa, ela perguntou se tinha vaga para ela e a filha irem para Santo Estevão. Eu falei que dava. Um tempo depois disso, a foto dela desapareceu, ficou uma paisagem como imagem", relata Edmundo.

O desaparecimento da foto de perfil do aplicativo de mensagens no celular intrigou Edson, mas ele não suspeitou que pudesse estar acontecendo algo grave com Cilene. Assim como ele, Débora Laranjeira, 40, amiga e vizinha da vítima, acreditou que a mudança de comportamento de Cilene se devia ao fato de estar em um relacionamento sério.

"Ela era uma pessoa muito aberta comigo, mas se trancou no período de três a quatro meses para cá. Como eu era uma pessoa muito brincalhona com ela e sabia que ela estava em um novo relacionamento, eu parei de brincadeira porque ela não deu espaço. Como ela se fechou, eu não sabia o que estava acontecendo", lamenta.

Ativa nas redes sociais, Cilene passou a postar menos fotos e parou de responder mensagens de amigos e familiares até desativar por completo suas contas on-line. A mudança chamou de imediato a atenção da televendedora Olívia Oliveira, prima e amiga da vítima, que buscou entender o que estava acontecendo.

"Tentei saber o que aconteceu várias vezes. Antes, nós nos falávamos com uma frequência muito grande e depois isso foi acabando. Ela falava que estava trabalhando muito. Há um ano, eu estava na casa dela e era tudo diferente. Ela era uma outra pessoa", diz Olívia.

Cilene ainda escondeu o relacionamento com Aurelimar Santos, 38, autor do crime. De acordo com os familiares mais próximos, eles estavam juntos há pelo menos quatro meses e, somente neste mês, Cilene havia falado sobre ele com os pais.

Débora Laranjeira era uma das únicas pessoas que sabia da relação de Cilene e Aurelimar desde o início, uma vez que morava no apartamento ao lado da vítima. Ela conta que Aurelimar morava em um apartamento em frente ao prédio onde as duas viviam, em São Tomé de Paripe. Já o apartamento em Cajazeiras VI, onde ocorreu o crime, não era habitado por ele, mas foi palco de comemoração com a família horas antes do feminicídio.

"Eu não sei ao certo se o apartamento era dele ou da família, mas eles estavam comemorando ainda por conta do São João. Eles estavam lá junto com os familiares dele. Nesse dia, ela esteve em casa, porque trabalhava em home office, e depois saiu com destino a esse apartamento", detalha a vizinha.

Ela ainda acrescenta que Aurelimar não dava sinais de ter uma personalidade violenta. "Ele era educado, nunca deu indícios de agressão física. Eu nunca vi nenhum tipo de agressão com ela ou uma voz alterada que apresentasse algum sinal de alerta".