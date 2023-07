Família é feita refém por dois suspeitos que fugiam da PM na Bahia

Crédito: Reprodução

Uma família foi feita refém início da manhã desta quarta-feira (12) em Jequié, no sudoeste da Bahia. Dois criminosos fugiam da Polícia Militar, quando invadiram casa e mantiveram os moradores reféns por cerca de duas horas. Na casa estavam um homem de 34 anos, uma mulher de 54 anos e uma idosa de 70 anos. Os suspeitos foram presos em flagrante. Ninguém ficou ferido.



Segundo a PM, os policiais do 19º Batalhão realizavam a Operação Guardiões da Noite, quando receberam informações de tráfico de drogas na localidade do Km 3. As equipes foram até o local para averiguar a denúncia, mas os dois suspeitos perceberam a presença da polícia e fugiram.

Segundo testemunhas, os moradores acordaram com o barulho dos suspeitos fugindo pelos telhados. Eles invadiram uma residência pelos fundos na Travessa Laranjeira, por volta das 5h, e fizeram uma família refém. Os policiais do 19⁰ BPM iniciaram as negociações e pediram apoio da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central.