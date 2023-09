Família é mantida refém por grupo armado no bairro de Dom Avelar

Uma família foi mantida refém desde a noite de ontem e na manhã desta segunda-feira (24), no bairro de Dom Avelar, em Salvador. Segundo as primeiras informações, os suspeitos invadiram a residência na Rua Sacramentinas por volta das 22h30 de ontem, quando fugiam de uma perseguição policial. A liberação aconteceu por volta das 6h30 de hoje.



"Por volta das 22h30 da noite de ontem, policiais da Rondesp faziam incursões quando se depararam com quatro elementos armados, e com drogas. Eles efetuaram alguns disparos e empreenderam fuga", explicou na TV Bahia o tenente-coronel Ceita. Depois, foi confirmado que eram sete suspeitos na casa, segundo o policial.