Família mantida em cárcere é liberada pela PM no interior da Bahia

Uma mulher e os dois filhos dela foram mantidos em cárcere privado nesta sexta-feira (14), na zona rural de Arataca, na Bahia. O suspeito pelo crime é o companheiro e pai das vítimas, que foi detido.



Policiais da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) e equipes do ICMBio atuavam em uma operação de combate a crimes ambientais na Serra da Aboboreira, na tarde de hoje, quando perceberam um pedido de ajuda.



O comandante da Cippa, major Agílio Nunes, diz que as equipes conseguiram identificar o imóvel de onde vinha o chamado. Lá, o homem mantinha a companheira e duas crianças, com idades de 3 anos e outra de apenas três meses, em cárcere. Além disso, a mulher tinha marcas de agressão pelo corpo.