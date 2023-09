Família pede justiça após feminicídio em Sussuarana: 'Matou minha irmã, se entregou e foi liberado'

Josélia Dias Bispo dos Santos . Crédito: Reprodução

A família da jovem Josélia Dias Bispo dos Santos, de 23 anos, pede justiça após a morte dela, assassinada a facadas pelo atual companheiro. Segundo a Polícia Civil, o homem confessou o crime mas não foi preso, porque não havia requisitos legais para prisão em flagrante.



O acusado se apresentou em uma delegacia depois do prazo para a prisão em flagrante. Ele foi liberado em seguida. A prisão preventiva ainda não foi decretada.

A irmã, Gisele, acusa o homem de também ter roubado itens de Josélia, que era auxiliar de um restaurante na Barra. Ela desconfia que ele se passou pela irmã dela em conversas por aplicativos de mensagem. "Matou minha irmã, se entregou e foi liberado", lamenta Gisele Santos, em entrevista à TV Bahia. "Eu quero justiça por minha irmã, ela não era uma pessoa ruim. Ele foi um miserável". Segundo Gisele, os dois tinham uma relação tumultuada e o acusado, Maurílio da Silva Leandro Junior, é um "psicopata" muito ciumento.

A irmã diz que Josélia sabia que ela não gostava de Junior e evitava falar da relação dos dois com ela. Mas, para outros parentes, Josélia contava que chegou a apanhar do companheiro. Ele morava na casa em Sussuarana com Josélia e a mãe dela, que estava viajando no dia do crime. "Fez tudo de caso pensado", acredita Gisele.

Josélia foi morta a facadas na manhã de terça em sua casa, mas só foi achada no dia seguinte. Para Gisele, a última mensagem que recebeu da irmã no telefone já era Junior se passando pela vítima. "Falei com ela no telefone umas 19h58. A mensagem que chegou foi que ela estava tirando um descanso, por isso não viu, porque liguei de chamada de vídeo. A empresa diz que ela saiu do trabalho umas 16h30. 19h58 ele já tinha matado ela e estava se passando por ela", acredita. Ela diz ainda que fez um pix de R$ 2 mil para a irmã e a empresa havia pago cerca de R$ 1 mil para ela na véspera. "Ele pegou os documentos dela tudo, cartões, celular, ela foi enterrada só com a certidão. Além de assassino ele é ladrão", acusa.

Gisele diz ainda que a roupa usada pelo assassino no crime estão em um balde na casa desde o dia do crime. Ela lamenta que a irmã chegou a terminar o relacionamento com Junior, mas reatou depois. Para Gisele, o homem já estava planejando a morte de Josélia. "Foi tudo arquitetado, provavelmente pagou até o advogado com o dinheiro que mandei pra ela".