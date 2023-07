Família procura por dançarina desaparecida no Cabula

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) investiga o desaparecimento da dançarina Petrina Daiana Rodrigues de Brito, de 39 anos. Ela foi vista pela última vez, no bairro do Cabula, em Salvador, na madrugada do último domingo (23).



Segundo familiares, Petrina, que mora no Saboeiro, saiu com um amigo para ir até um bar. Depois, a jovem teria ido embora com um casal em uma moto, por volta das 2h da madrugada, mas não chegou em casa.



"Eu apelo para todos. Minha filha precisa de ajuda. Ela estava passando por um processo de depressão. É uma pessoa amável. Faz amizade fácil. Eu apelo para que se alguém estiver com ela ou qualquer informação importante para a família, alguém que viu ela na rua, por favor, me ajude. Traga ela de volta para mim", lamentou a mãe em entrevista à TV Bahia.