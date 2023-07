Familiares de integrantes de fanfarras vibram com desfile

Certamente, não havia outra avó mais coruja que Gildete Domingos neste domingo, no desfile das fanfarras durante a celebração dos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia. O motivo do orgulho era o neto Andrey Caíque Fonseca, de 13 anos, que participava do desfile acompanhando sua escola, o Colégio Maria Quitéria Cívica Militar.



"Eu era pra ter sido baliza quando jovem, mas houve uns problemas e não me deixaram, então acabei sendo substituída. Hoje, vejo meu neto realizar meu sonho", revela Gildete, funcionária pública aposentada. A mãe de Andrey, a auxiliar administrativa Ana Paulo Domingos, diz que o filho é sobrinho de um PM e isso pode ter o influenciado a participar do desfile pela segunda vez.