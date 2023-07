Familiares e amigos de irmão de blogueira morto no Uruguai cobram respostas durante enterro

Mãe de Gabriel pede justiça pela morte do filho. Crédito: Paula Froes/ CORREIO

Familiares e amigos do jovem Gabriel Hamed, de 19 anos, morto a tiros no bairro do Uruguai, se despediram dele na tarde desta terça-feira (18), no cemitério Bosque da Paz, em meio a pedidos por justiça. Quase três dias após o assassinato, no entanto, todos continuam sem respostas.



Consternado após enterrar o filho, Geovane Rodrigues, afirma que a família agora busca por justiça. “Não vai ficar em pune. Eu creio que Deus é amor, mas também é Justiça. Creio que ele vai mostrar quem foi, e a pessoa vai pagar pelo que fez”, desejou.

Gabriel é irmão da blogueira Lalai Magarão, que acumula 96 mil seguidores em uma de suas redes sociais. Hoje, ela também usou o espaço na internet para pedir a prisão dos envolvidos no assassinato do jovem.

“A pior coisa disso tudo foi a morte do meu irmão e ter que ver ele sendo enterrado inocente e sem uma resposta ainda das autoridades, sem uma prisão [...] Existem câmeras para isso, corram atrás comigo, mostrando o momento da aflição do meu irmão correndo aquelas ruas para sobreviver à crueldade”, escreveu a irmã da vítima.

Questionada sobre as investigações e sobre a coleta de imagens de câmeras de segurança, a Polícia Civil (PC-Ba) informou que ainda está investigando o caso e não está divulgando detalhes. “Oitivas e diligências estão sendo realizadas desde o registro do homicídio”, completou em nota.

Tanto Lalai como a mãe do jovem estavam muito abaladas durante o enterro e não tiveram condições de conversar com a reportagem, mas, por diversas vezes, as duas clamaram por justiça.

Despedida

Os amigos e familiares de Gabriel dispensaram o apoio dos colaboradores do cemitério e eles mesmo carregaram o caixão do jovem até o local do sepultamento. O cortejo seguiu ao som de louvores evangelicos.

Despedida de Gabriel . Crédito: Paula Froes/ CORREIO

Às 15:30, o corpo foi enterrado. Durante a despedida, um pastor disse palavras de conforto aos presentes. Muitos deles usavam camisas com a foto de Gabriel e a frase “Para sempre nos nossos corações”.

“Orei muito para que Deus me desse esse filho homem. Deus me deu, mas não cai uma folha do pé de uma árvore se não for da permissão dele. Se Deus permitiu, algum propósito tem. O que eu posso fazer é agradecer pela vida dele e pelos momentos que passamos juntos. Eu quero que haja justiça”, pediu o pai de Gabriel.

Caso

O crime aconteceu na noite de domingo (16), na Rua Jornalista Nilton França. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava na porta de casa quando homens em um carro passaram atirando.

Relatos de testemunhas apontam que ele não seria o alvo dos bandidos, pois o grupo gritou: "Ele não está aqui, então vai você mesmo". Gabriel foi socorrido por familiares a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).