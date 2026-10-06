DENÚNCIA

Famosa rede de academias de Salvador é alvo de investigação do MP após reclamações de clientes

Consumidores relatam dificuldades para rescindir contratos e afirmam que continuaram sendo cobrados após o cancelamento

Millena Marques

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 18:40

Alpha Fitness Crédito: Divulgação

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) investiga a rede de academias Alpha Fitness após clientes relatarem dificuldades para cancelar planos. Além disso, alguns consumidores teriam informado que continuaram sendo cobrados mesmo após a rescisão do contrato. As denúncias envolvem casos registrados na Bahia e em Aracaju, capital de Sergipe.

Segundo os relatos, os clientes tiveram dificuldades para cancelar os planos pelos canais digitais e também continuaram sendo cobrados mesmo após as solicitações. O caso é apurado pela 3ª Promotoria de Justiça do Consumidor.

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Em nota, a Rede Alpha Fitness afirmou que não adota práticas destinadas a impedir ou dificultar o cancelamento de planos por seus clientes e que segue a legislação de proteção ao consumidor.