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Thais Borges
Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:19
Em comemoração aos 14 anos de atuação, a rede Selfit Academias preparou uma campanha especial para a Black Friday. A principal oferta é o Plano Plus, com mensalidades de R$ 99,90 durante 14 anos, conforme as condições previstas em regulamento. A promoção também inclui três passes SelfPass, com validade de sete dias cada, que podem ser compartilhados com amigos.
Desenvolvida em parceria com a agência Rise Growth Marketing, a campanha combina a oferta comercial com uma estratégia de entretenimento digital, buscando ampliar o alcance da marca e atrair novos clientes.
Conheça a Selfit Academias
“Ao celebrarmos mais um ano, buscamos partilhar este marco com os nossos clientes e com os futuros alunos da Selfit. Decidimos converter esta data num benefício tangível e de elevado valor agregado para novos membros, reiterando o nosso compromisso com a democratização do acesso ao bem-estar e retribuindo a confiança depositada na marca”, afirma o CEO da Selfit Academias, Fernando Menezes.
Com o conceito “Fit de Paixão”, a empresa também aposta em uma micronovela vertical para divulgar a promoção nas redes sociais. A produção terá episódios publicados às segundas, quartas e sextas-feiras, ao longo de novembro, com uma narrativa que mistura humor, romance e situações do cotidiano.
“A estratégia foi pensada para que cada capítulo tivesse uma função dentro da jornada. Não se trata, simplesmente, de repetir o mesmo desconto em diferentes publicações, mas de criar uma sequência de estímulos que mantenha a campanha viva. O entretenimento funciona como uma linguagem para aproximar a marca das pessoas, enquanto a oferta continua sendo o elemento central e o principal gatilho de conversão”, explica a sócia e diretora de Operações da Rise Growth Marketing, Renata Zambardino.
A campanha também utiliza conteúdos produzidos por usuários (UGC) e otimização dinâmica de criativos (DCO), ferramentas que permitem diversificar os materiais publicitários e direcionar as mensagens de acordo com diferentes perfis de público.
“Nosso desafio foi tirar a Black Friday da lógica de uma comunicação concentrada em poucos dias. Queríamos criar um motivo para o consumidor voltar às redes sociais da Selfit durante todo o mês. A micronovela permite transformar a oferta em conteúdo, criar expectativa pelo próximo capítulo e fazer com que a comunicação comercial tenha uma dinâmica muito mais próxima do entretenimento”, acrescenta o sócio e Chief Strategy Officer da Rise Growth Marketing,Victor Vieira.
A estratégia busca aproximar a divulgação comercial dos formatos e hábitos de consumo de conteúdo nas plataformas digitais, utilizando o entretenimento como ferramenta para apresentar os benefícios da promoção.
“A Black Friday é um momento importante para o nosso negócio. Com o ‘Fit de Paixão’, queremos conversar com as pessoas de uma maneira mais leve e envolvente, apresentando benefícios que façam sentido e incentivem tanto a experimentação quanto a entrada de novos alunos. A ideia é que cada capítulo desperte o interesse por acompanhar o próximo e, principalmente, por fazer parte da Selfit”, conclui o head comercial da marca, Alysson Silva.