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Famosa rede de academias lança promoção com mensalidade congelada por 14 anos

Plano Plus custa R$ 99,90 por mês e faz parte da campanha especial de Black Friday

Thais Borges

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 16:19

A rede Selfit Academias tem unidades em todo o país Crédito: Reprodução

Em comemoração aos 14 anos de atuação, a rede Selfit Academias preparou uma campanha especial para a Black Friday. A principal oferta é o Plano Plus, com mensalidades de R$ 99,90 durante 14 anos, conforme as condições previstas em regulamento. A promoção também inclui três passes SelfPass, com validade de sete dias cada, que podem ser compartilhados com amigos.

Desenvolvida em parceria com a agência Rise Growth Marketing, a campanha combina a oferta comercial com uma estratégia de entretenimento digital, buscando ampliar o alcance da marca e atrair novos clientes.

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“Ao celebrarmos mais um ano, buscamos partilhar este marco com os nossos clientes e com os futuros alunos da Selfit. Decidimos converter esta data num benefício tangível e de elevado valor agregado para novos membros, reiterando o nosso compromisso com a democratização do acesso ao bem-estar e retribuindo a confiança depositada na marca”, afirma o CEO da Selfit Academias, Fernando Menezes.

Com o conceito “Fit de Paixão”, a empresa também aposta em uma micronovela vertical para divulgar a promoção nas redes sociais. A produção terá episódios publicados às segundas, quartas e sextas-feiras, ao longo de novembro, com uma narrativa que mistura humor, romance e situações do cotidiano.

“A estratégia foi pensada para que cada capítulo tivesse uma função dentro da jornada. Não se trata, simplesmente, de repetir o mesmo desconto em diferentes publicações, mas de criar uma sequência de estímulos que mantenha a campanha viva. O entretenimento funciona como uma linguagem para aproximar a marca das pessoas, enquanto a oferta continua sendo o elemento central e o principal gatilho de conversão”, explica a sócia e diretora de Operações da Rise Growth Marketing, Renata Zambardino.

A campanha também utiliza conteúdos produzidos por usuários (UGC) e otimização dinâmica de criativos (DCO), ferramentas que permitem diversificar os materiais publicitários e direcionar as mensagens de acordo com diferentes perfis de público.

“Nosso desafio foi tirar a Black Friday da lógica de uma comunicação concentrada em poucos dias. Queríamos criar um motivo para o consumidor voltar às redes sociais da Selfit durante todo o mês. A micronovela permite transformar a oferta em conteúdo, criar expectativa pelo próximo capítulo e fazer com que a comunicação comercial tenha uma dinâmica muito mais próxima do entretenimento”, acrescenta o sócio e Chief Strategy Officer da Rise Growth Marketing,Victor Vieira.

A estratégia busca aproximar a divulgação comercial dos formatos e hábitos de consumo de conteúdo nas plataformas digitais, utilizando o entretenimento como ferramenta para apresentar os benefícios da promoção.