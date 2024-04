DISPUTA ELEITORAL

Famosos na Bahia amargam derrotas nas urnas e desistem da política

A notoriedade nem sempre é sinônimo de vitória nas urnas. Muitos famosos, após frustração com os resultados, decidem, inclusive, sair do cenário político. Anunciado como candidato por Cacá Leão, presidente do PP em Salvador, o cantor Edcity ainda está indeciso sobre sua candidatura. Segundo o empresário do artista, ele afirmou que não iria mais se candidatar.