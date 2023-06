Farol da Barra receberá concerto da Banda Sinfônica da Marinha

Repertório musical é composto de clássicos nacionais e internacionais. Crédito: Divulgação/Marinha

O Largo do Farol da Barra será palco de uma apresentação musical gratuita e inédita da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais neste sábado (1º), às 19h. O grupo é formado por 120 músicos militares do Rio de janeiro, e o evento tem os apoios da prefeitura de Salvador e do governo da Bahia.



O concerto, que irá durar uma hora e meia, faz parte das comemorações do bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, em 2 de julho. O repertório musical é composto de clássicos nacionais e internacionais.

Entre eles, estão o Hino da Bahia; 'Aria cantilena' (Bachianas Brasileiras n. 5, de autoria de Heitor Villa-Lobos); 'Toda menina baiana' (Gilberto Gil); 'Amazônia azul' (Durval Lélys); 'Aquarela do Brasil' (Ary Barroso); 'Baianidade nagô' (Evandro Rodrigues); 'O mundo é um moinho' (Cartola); e 'Cisne branco'.

Regência feminina

A Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais estará sob a regência da primeiro-tenente Liana Magalhães. Fluminense, ela ingressou na Marinha em 2001, por meio do Curso de Formação de Sargentos, no naipe de saxofone.

Graduada em licenciatura plena, habilitação em Música, pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), Liana cursou Bacharelado em Saxofone pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), instituição pela qual também obteve mestrado em Educação Musical.

Sua estreia como regente da banda foi no ano passado, na 'Parada após o pôr do sol', realizada na histórica Fortaleza de São José da Ilha das Cobras, que fica no Rio.

Sobre a Banda Sinfônica

Composta de homens e mulheres, todos fuzileiros navais, a banda fica sediada na Fortaleza de São José da Ilha das Cobras. Com instrumentos de percussão variados, de sopro, de cordas e de palhetas, o grupo executa desde peças eruditas até clássicos populares. Entre os 120 integrantes, há um coro de 30 outros músicos e de cantores solistas.

SERVIÇO

O quê: Concerto da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais

Concerto da Banda Sinfônica do Corpo de Fuzileiros Navais Quando: Neste sábado (1º), às 19h

Neste sábado (1º), às 19h Onde: Largo do Farol da Barra

Largo do Farol da Barra Quanto: Gratuito