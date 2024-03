SALVADOR X ARACAJU

Farol da Barra será ponto de partida da maior expedição de moto off-road do Nordeste

A jornada pelas trilhas do Litoral Norte termina em Aracaju e vai reunir dezenas de pilotos

Os apaixonados por adrenalina e paisagens deslumbrantes têm encontro marcado no dia 4 de abril, quando será realizada no Farol da Barra, a conferência para apresentar todos os detalhes sobre a Expedição Salvador X Aracaju de Moto Off-Road.

A equipe da organização do evento vai montar um pátio para exposição das motocicletas e dará as informações sobre os trechos, as paradas estratégicas para abastecimento, os pontos de hidratação e todo o suporte para os pilotos.