Fãs de BaianaSystem esperam até três horas para show especial ao 2 de Julho

Três horas antes do início do show da banda Baiana System - em celebração aos 200 anos da Independência do Brasil na Bahia - os fãs do grupo já lotavam a Praça Cairu, em Salvador, onde a apresentação estava marcada para acontecer, neste domingo, às 19h.



A estudante universitária Bárbara Fonseca, de 42 anos, e a sua filha Flora Luz, de 14, chegaram no local às 16h, para garantir um lugar na grade do palco. Usando brincos em referência aos símbolos da banda, Flora contou que se adiantou pela paixão que nutre desde os seus 9 anos.