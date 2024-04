ENCONTRO

Fecomércio-BA realizará evento voltado para a área contábil

Os contadores baianos terão a chance de se reunir na Casa do Comércio, no bairro do Caminho das Árvores, em Salvador, para a segunda edição do Café com Contadores. O evento é realizado pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA) e será realizado no dia 17 de abril, a partir das 8h30.