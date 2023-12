Feijoada do padre reúne católicos no Santo Antônio neste domingo (10)

Fila para retirada da quentinha. Crédito: Gil Santos/ CORREIO

A tradicional feijoada do padre do Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, está sendo realizada na tarde deste domingo (10). Essa é a 20ª edição do evento e o dinheiro arrecadado com os ingressos, vendidos a R$ 35, será usado para terminar o serviço do telhado iniciado pelo pároco Ronaldo Magalhães, que morreu em julho. Três grupos de samba animam a festa.

O dia dos fiéis começou com um missa, às 9h, celebrada pelo padre Jailson Santos, que assumiu o comando da igreja após a morte do antigo sacerdote. A expectativa é conseguir vender cerca de mil ingressos.

“Essa é a 20ª edição da feijoada criada pelo frei Ronaldo. Em especial, celebramos a santa missa pelo descanso eterno dele. Fizemos essa feijoada continuando o legado dele e em homenagem a sua memória. Temos uma série de serviços para fazer na paróquia. O telhado foi feito pelo frei Ronaldo, mas o forro ainda está deteriorado, precisa ser aspirado e colocado tela para evitar a entrada de animais”, contou. Pombos entram e saem do templo pelos buracos no forro.

Serviço

O preparo da feijoada e a organização do evento envolve cerca de 50 trabalhadores, os mesmos da época de frei Ronaldo. A professora Edineusa Lima, 47 anos, contou que participou da produção da feijoada nos últimos 16 anos e que, em média, são usadas duas sacas de feijão e 60 kg de carne. Na sexta-feira, o feijão foi catado e as carnes higienizadas. No sábado, tudo foi para o fogo para no domingo começar a distribuição. Porém, a preparação do evento começa seis meses antes.

“Temos um grupo de amigos e participamos de encontro de casais na igreja. A feijoada foi uma inspiração do padre Ronaldo e tudo sempre foi feito com muito amor. Esse ano, infelizmente, não teremos a presença dele, mas estamos fazendo com toda a força e a solidariedade que a população precisa. Os ingredientes são amor e saudade”, disse.

A fila começou a se formar logo após a missa. A feijoada é servida na Escola Divino Mestre, um prédio na rua ao lado da igreja. O palco para a apresentação das bandas Grupo Botequim, Faz com Samba e Negros de Fé foi montado no pátio, enquanto as quentinhas estão sendo distribuídas na lateral e as mesas foram montadas em frente a estrutura. O comerciante Félix Filho, 64 anos, participou pela primeira vez.

“Está nota 9, porque só vai ficar 10 quando deu terminar de comer”, disse, provocando gargalhadas. “Minha irmã me convidou, disse que tinha comprado o ingresso para ajudar a igreja e que eu tinha que vir. Estou dando graças a Deus, porque a feijoada está ótima. Eu não conhecia, mas no próximo ano eu venho de novo”, afirmou.

Ele disse que não tomou café da manhã na expectativa de comer a feijoada. Já a dona de casa Railda Araújo, 53 anos, participa do evento há alguns anos. Ela ficou emocionada ao falar de padre Ronaldo. “Todas as feijoadas ele participava, ficava na cozinha, só saia quando ela já estava pronta, então, é muito emocionante falar porque não vamos ter mais ele conosco”, contou.

Frei Ronaldo tinha 62 anos e ficou internado 12 dias por conta de uma cirurgia cardíaca. Ele era diabético e teve complicações após o procedimento, morrendo em 9 de julho. O pároco estava no comando da igreja de Santo Antônio Além do Carmo há 20 anos.