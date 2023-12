Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária acontece até domingo (17); confira a programação

Crédito: Fernando Vivas/GOVBA

A 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária acontece até domingo (17), no Parque Costa Azul. A feira abre às 10h e encerrará suas atividades às 22h, e o estacionamento comporta 150 vagas. Com mais de 2 mil produtos, 400 cooperativas e associações envolvidas, a feira traz produtos de todas as regiões da Bahia. Por isso, é o local ideal para aqueles que buscam conhecer mais da agricultura familiar e querem prestigiar as atrações musicais do evento.

“Às vezes, as pessoas não sabem que o chocolate vem de uma amêndoa de cacau e que é produzido pela agricultura familiar. [A feira] é uma síntese de tudo que está acontecendo nos quatro cantos da Bahia”, conta o diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), Jeandro Ribeiro.

O evento é dividido em Estande Comercialização, que tem 27 armazéns territoriais; Tenda Brasil, com 32 empreendimentos do Brasil de diversas regiões; Restaurante Empório, uma réplica do restaurante encontrado no Mercado do Rio Vermelho; Praça Gastronômica, com 19 empreendimentos para escolher o cardápio; Tenda Quilombola e Indígena, onde 9 empreendimentos estão disponibilizando seus produtos; Tenda Artesanato, com 27 estandes territoriais e a Feira Agroecológica que tem 20 barracas dos Povos da Mata.

Ainda é possível doar alimentos para o Bahia Sem Fome e reciclar seu lixo na Central de Reciclagem. O evento conta também com um espaço de adoção de animais.

Além disso, acontece na feira o 1º Festival de Samba de Roda da Bahia, que homenageia a líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico, do Quilombo Pitanga dos Palmares. Entre as atrações confirmadas estão Jau, Negra Cor, Adelmario Coelho, Autorais, Clariana, Jereba e Wilson Aragão. Os shows tem início às 18h. O Tablado de Sampa irá funcionar até domingo (17), a partir das 15h.

A 14ª Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária é realizada pelo Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), em parceria com a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária (Unicafes-Bahia), com o apoio do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) e da Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem).

Confira a programação musical:

Sexta (15), das 15h às 22h

Samba de Pretas, Wilson Aragão, Cescé Amorim

Sábado (16), das 15h às 22h

Adelmário Coelho, Clariana, Paulinho Jequié

Tablado: Clara Castro