Feira com serviços de saúde para pessoas idosas tem 4 mil vagas disponíveis na Bahia

Crédito: Divulgação

Cerca de 4 mil vagas continuam disponíveis para a Feira da Pessoa Idosa, iniciativa promovida pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia. Ao todo, serão disponibilizadas 15 mil vagas durante os dois dias de Feira. Ação terá início nesta quinta-feira (21) e segue até o próximo sábado (23) oferecendo serviços de saúde e cidadania, sendo exclusiva para maiores de 60 anos e com 100% dos atendimentos agendados.

Ao todo, idosos de 58 municípios serão atendidos pela iniciativa. Além dos serviços de saúde, os idosos terão acesso a uma unidade do SAC Móvel, onde será ofertada emissão de RG, antecedentes criminais, recadastramento, Ceprev (prova de vida para aposentados e pensionistas do Estado), além de atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE).

A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) também participará da ação com diversos serviços como o atendimento da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), rodas de conversa sobre envelhecimento e uso racional de medicamentos, bem como orientações sobre os direitos e deveres da pessoa com deficiência, a exemplo do Passe Livre Intermunicipal.

Como participar

A Feira da Pessoa Idosa segue com agendamento aberto, exclusivamente através do site http://feiradapessoaidosa.saude.ba.gov.br. Os atendimentos serão 100% agendados e cada cidadão poderá realizar até três serviços, selecionando o dia e turno do atendimento.

Para ter acesso aos serviços, é necessário apresentar o cartão do SUS, RG, CPF e comprovante de agendamento. No caso de exames de ultrassonografia, exames laboratoriais e consultas para cirurgias eletivas, é preciso apresentar a solicitação médica.

Público

Mais de 93% dos agendamentos feitos para a Feira são de residentes de Salvador. A capital baiana registra mais de 10 mil dos 11.072 agendamentos realizados até a tarde desta quarta-feira (20), seguido por Lauro de Freitas com 194 agendamentos e Camaçari, com 69.

Os serviços de odontologia, oftalmologia, ultrassonografia e consulta para as cirurgias eletivas de catarata, hérnias, vesícula e retirada do útero têm registrado maior procura.

A Feira da Pessoa Idosa será a 21ª edição da Feira Saúde Mais Perto, em 2023. Mais de 240 mil atendimentos já foram realizados em toda a Bahia.

Mais de 4 mil vagas disponíveis

Confira a lista de serviços que serão oferecidos na Feira da Pessoa Idosa

Oftalmologia (Consulta)

Oftalmologia (cirurgias de catarata)

Oftalmologia (yaglaser – limpeza de lente)

Preventivo

Consulta com Nutricionista

Odontologia

Eletrocardiograma

Raiox do tórax

Ultrassonografia (Mama)

Ultrassonografia (Abdome total)

Ultrassonografia (Vias Urinarias)

Ultrassonografia (Tireoide)

Ultrassonografia (Transvaginal)

Ultrassonografia (Próstata via abdominal)

Cirurgias eletivas (Histerectomia – Retirada do útero)

Cirurgias eletivas (Vesícula)

Cirurgias eletivas (Hérnia inguinal)

Cirurgias eletivas (Hérnia epigástrica)

Cirurgias (Hérnia umbilical)

Mamografia

Laboratório de coleta de sangue

SAC – Emissão de RG (Segunda via)