Feira da Pessoa Idosa vai até este sábado (23): expectativa de 15 mil atendimentos

Feira acontece até este sábado (23). Crédito: Leandro Souza / Saúde GovBa

Até 17h deste sábado (23), o público a partir de 60 anos pode ter acesso a diversos tipos de atendimento na Feira Saúde Mais Perto da Pessoa Idosa. A organização do evento, que começou na última quinta-feira (21), na Arena Fonte Nova, estima que serão 15 mil atendimentos para diversos serviços de saúde, cidadania e lazer.



Na feira, a prioridade é a saúde preventiva, com o objetivo de verificar a presença de fatores de risco para doenças e suas complicações. Além disso, as consultas servem para facilitar o acesso da população a tratamentos continuados. Segundo o coordenador da Feira Saúde Mais Perto da Pessoa Idosa, Edvaldo Gomes, a ação foi estruturada priorizando o conforto dos idosos.

“A gente pensou de uma forma diferenciada para dar conforto e garantir a segurança do paciente. O atendimento é 100% agendado, com dois canais para acessar e agendar, pela internet. Ainda temos em torno de 1.500 vagas disponíveis”, afirmou, O agendamento pode ser realizado pelos sites www.ba.gov.br e www.feiradapessoaidosa.ba.gov.br. A pessoa deve apresentar também RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Os serviços incluem atendimento em oftalmologia para consultas, cirurgias de catarata e limpeza de lente para quem já fez a cirurgia de catarata. Também há consulta com nutricionista, encaminhamentos de cirurgias eletivas de retirada do útero, de vesícula, hérnias inguinal, epigástrica e umbilical. Durante a feira, estão sendo realizadas aplicação de vacinas e testagem rápida.

Outros atendimentos são na área de odontologia, realização de exame preventivo, eletrocardiograma, raio-x do tórax, ultrassonografias da mama, do abdômen total, das vias urinárias, de tireóide, transvaginal, da próstata via abdominal, mamografia e exames de laboratório.

A delegada Maria Dail, da Deati, contou que mais de 50 pessoas já foram atendidas . Crédito: Reprodução

A Delegacia de Atendimento Especial a Pessoa Idosa (Deati) também faz atendimentos no local. "Na tentativa de levar ao público informações e orientações acerca dos serviços ofertados, já foi alcançado um público de 64 pessoas idosas, além de dois registros de ocorrências de perda e extravio de documentação", diz a delegada titular da unidade, Maria Dail. "Hoje já orientamos cerca de 50 pessoas, registramos ocorrências e informamos ao pessoal sobre a atividade da Deati. Também distribuímos cartilhas com orientações sobre o Estatuto do Idoso", acrescenta.