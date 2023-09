Feira das Artes acontece no Campo Grande a partir desta terça (19)

10ª edição da Feira das Artes acontecerá no Campo Grande. Crédito: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Começa nesta terça-feira (19) a 10ª edição da Feira das Artes, no bairro do Campo Grande. Haverá programação até o domingo (24), sempre das 9h às 20h. Ao todo, o evento reunirá 400 artesãos da capital e do interior, com exposições artísticas, venda de plantas, flores, produtos biodegradáveis, além de ter também muita música, comida boa e ações de saúde e bem-estar.



A feira faz parte da 9ª edição do Festival da Primavera, evento realizado pela Prefeitura, sob a coordenação da Empresa Salvador Turismo (Saltur) e em parceria com a Associação dos Artesãos da Bahia (Adaba).

“Por estarmos no período da primavera, que considero ser a estação mais linda do ano, a população vai encontrar uma ampla variedade de ações no evento. Objetos lindos, maravilhosos e atrativos estarão em exposição e à venda, além das atrações musicais. Ou seja, será um local de muita alegria”, reforça a subsecretária geral da Adaba, Rosane Carvalho.

Programação

Na quarta-feira (20), a partir das 16h30, a feira terá uma apresentação musical de violão com o cantor Jahir Santos.

Na quinta-feira (21), às 16h30, é a vez do cantor Pacheco se apresentar com instrumentos de percussão.

Já a próxima sexta-feira (22) será recheada de atrações. Além da apresentação do cantor Urso da Montanha, acontecerá uma ação de bem-estar com ginástica terapêutica, aulas de FitDance e um show do cantor Tonny Rangel.