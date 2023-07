Feira de adoção de pets é realizada em Salvador até 13 de agosto

Uma feira de adoção de gatos está agitando o Shopping da Bahia, neste fim de semana. Além dos bichinhos, há degustação de produtos Nescafé Dolce Gusto, KidCat, brinquedo para as crianças e aulas de yoga. O evento segue no estabelecimento até o dia 30 julho. Depois, será transferido para a Pituba e para o Parque da Cidade.



Esse é o segundo ano consecutivo da feira de adoção Friskies Miau-dota, e ficará na cidade até 13 de agosto. O objetivo é encontrar um novo lar para os felinos e incentivar o acolhimento responsável e a conscientização sobre os cuidados com os pets.