SALVADOR

Feira de Empregabilidade oferece 100 vagas de emprego na Plataforma

O bairro da Plataforma, em Salvador, recebe na próxima sexta-feira (11) mais uma edição da Feira de Empregabilidade, realizada pelo Grau Educacional. O evento tem como objetivo conectar empresas locais, estudantes e a comunidade, oferecendo 100 vagas para cadastros de emprego, estágio e Jovem Aprendiz. A ação será realizada nas instalações do Grau Educacional Plataforma, localizado na Rua dos Ferroviários, 0, no bairro de Plataforma.

O evento começa às 9h e termina às 15h. A entrada é gratuita, sendo necessário apenas apresentar um documento oficial com foto e currículo atualizado impresso. Voltada para estudantes de ensino médio, técnico, superior e profissionais em busca de recolocação, a feira representa uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho.

Durante o evento, uma equipe especializada estará disponível para tirar dúvidas sobre cursos de formação profissional, com orientadores prontos para esclarecer sobre as opções de qualificação.

Além disso, das 10h às 11h, será realizado um bate-papo em parceria com o Projeto Agente de Empreendedorismo da Suburbana e a Prefeitura de Salvador, abordando temas como educação financeira, estratégias de marketing e empreendedorismo digital.

Empresas da região terão estandes no local, e alguns processos seletivos poderão ocorrer durante a feira, conforme as vagas disponíveis. Em outros casos, haverá captação de currículos para futuras oportunidades.

Entre as empresas e instituições que estarão recrutando estão: Suigeneris, A3 Estágios, Pronto Afeto, Conpetri, IEL, Tel, Grow RH, Captar, V7 Estágios, ISBET, CIEE, Bahia Estágios, Grupo Parvi, RH Líder, RH Vitae, Superestágios, Cide RH, Programa Agente de Empreendedorismo e Kado Brasil RH.

O Grau Técnico é a maior rede de ensino técnico particular do Brasil, com mais de 140 unidades em todo o país. A instituição oferece mais de 60 cursos em áreas como saúde, tecnologia, indústria, gestão e negócios.