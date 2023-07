Feira de Empregos oferece mais de 200 vagas na Bahia

Crédito: Divulgação

Quem procura ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho poderá aproveitar a Feira e Emprego e Carreira, realizada pela Unime Lauro de Freitas, nesta quinta-feira (20). Na ocasião, empresas de diferentes seguimentos ofertarão à população mais de 200 vagas de emprego, direcionadas também a estagiários e público PCD.



Aberta ao público, a Feira acontecerá das 09h às 17h e os participantes poderão conferir workshops gratuitos, com duração média de uma hora e certificado de conclusão, basta efetuar a inscrição via internet.

Na lista de cursos preparatórios, há opções como workshop sobre inserção no mercado de trabalho em todas as idades e oficina de currículos. Também voltada para quem deseja dar um upgrade na atividade profissional, a Feira contará com palestras sobre organização do trabalho, planejamento financeiro, dicas de vendas no Instagram e abertura de MEI, além dos projetos Vendas Para Todos e Repense e Reuse, da Agência Humanas.

“As empresas buscam por pessoas qualificadas para exercer funções em diversas áreas e isso não implica necessariamente em experiência profissional. A realização dessa Feira de Emprego e Carreira abre portas para o encontro de marcas em busca de mão de obra e profissionais que anseiam por um lugar no mercado de trabalho, além de promover capacitação aos participantes”, destaca Odilia Dantas Moliterni, reitora da Unime Lauro de Freitas.

Entre os parceiros do evento estão: Governo do Estado da Bahia, a Secretaria Municipal do Trabalho, Esporte e Lazer, SineBahia (Serviço de Intermediação Para o Trabalho), a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) e mais de 16 marcas expositoras na ação.

Para se candidatar, os interessados devem comparecer na Unime, munidos de documento de identificação e cópias do currículo para os processos seletivos e encaminhamentos nas diferentes vagas que sejam de seu interesse. Os portões serão abertos às 09 horas e a avaliação do candidato ocorrerá seguindo a ordem de chegada dos interessados.

Serviço

Feira de Emprego e Carreira da Unime Lauro de Freitas

Data: 20 de julho de 2023, quinta-feira

Horário: 09h às 17h