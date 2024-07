BAHIA

Feira de Santana: 15 homens são presos com 332 aves silvestres

A Polícia Militar prendeu 15 homens com aves silvestres, na manhã deste domingo (14), em Feira de Santana. O grupo tentava comercializar 332 animais de 22 espécies diferentes.

Com a aproximação da PM, os suspeitos fugiram, mas 15 deles foram detidos em flagrante.

Os homens e as aves foram apresentados no Complexo Policial do município.