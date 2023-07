A prefeitura de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, decretou, nesta sexta-feira (21), estado de emergência em saúde pública por arboviroses. A medida, publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico e anunciada por meio de live, foi tomada após o aumento de casos de dengue na cidade.



De janeiro até a quinta-feira (20), foram registrados 3.009 notificações e 978 casos confirmados da doença. Segundo o prefeito Colbert Martins (MDB), o crescimento dos casos no diagrama de controle mostra um cenário de epidemia.