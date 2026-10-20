MEIO AMBIENTE

Feira de Santana é a única cidade da Bahia escolhida para receber milhões contra o calor

Município está entre os dez selecionados em programa federal que prevê recursos de até R$ 2 milhões para ampliar a arborização urbana e enfrentar as altas temperaturas

Thais Borges

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:21

Feira de Santana é selecionada para receber recursos federais destinados à arborização urbana Crédito: Divulgação PMFS

Feira de Santana é a única cidade da Bahia entre os dez municípios brasileiros selecionados para receber recursos federais destinados à ampliação da arborização urbana e ao combate aos efeitos do calor extremo. O resultado definitivo do edital referente à iniciativa ArborizaCidades foi divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) na última sexta-feira (16).

No Nordeste, Feira de Santana está entre as três cidades contempladas, ao lado de Caruaru (PE) e Itapipoca (CE). A aprovação da proposta municipal abre caminho para investimentos em ações de ampliação da cobertura vegetal e de melhoria das condições ambientais nos espaços urbanos.

Os municípios selecionados poderão receber entre R$ 1 milhão e R$ 2 milhões, conforme os valores previstos nos projetos aprovados. A escolha dos contemplados levou em conta a avaliação técnica das propostas e a análise dos recursos apresentados durante a fase recursal, de acordo com os critérios definidos no edital.

Antes da divulgação do resultado definitivo, Feira de Santana havia alcançado 90 pontos na classificação preliminar, posicionando-se entre as propostas de destaque da região Nordeste. Com a confirmação da seleção, o município passa a integrar oficialmente a lista de cidades contempladas pela iniciativa federal.

Arborização

A participação no ArborizaCidades representa uma oportunidade para ampliar as políticas de planejamento ambiental de Feira de Santana. O município enfrenta desafios relacionados à expansão urbana, ao aumento das áreas construídas e à elevação das temperaturas, fatores que reforçam a importância de iniciativas voltadas à ampliação da cobertura vegetal.

De acordo com a secretária municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Jaciara Costa, a seleção fortalece a capacidade de planejar ações ambientais para o futuro.

“A arborização urbana é fundamental para reduzir os efeitos das altas temperaturas, ampliar as áreas de sombra e melhorar a qualidade de vida da população. Esse resultado nos incentiva a avançar na construção de uma cidade mais verde, sustentável e preparada para enfrentar os desafios das mudanças climáticas”.

A arborização urbana contribui para amenizar as ilhas de calor, ampliar as áreas sombreadas, melhorar a qualidade do ar e proporcionar maior conforto térmico à população. As intervenções também podem qualificar os espaços públicos e tornar as cidades mais sustentáveis e preparadas para enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

A iniciativa faz parte das ações de implementação do Plano Nacional de Arborização Urbana, que estabelece diretrizes, metas e estratégias para ampliar e qualificar a cobertura arbórea nos municípios brasileiros. O programa também está alinhado ao Cidades Verdes Resilientes, que busca fortalecer a capacidade das cidades de enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, especialmente os episódios de calor extremo.

Dez municípios

Além de Feira de Santana, outros nove municípios foram selecionados, abrangendo as cinco regiões brasileiras. No Nordeste, foram contempladas Caruaru (PE) e Itapipoca (CE). No Sudeste, estão Porteirinha (MG), Santa Rosa de Viterbo (SP) e Santo André (SP). No Norte, a lista inclui Ourilândia do Norte (PA) e Monte Alegre (PA). Catalão (GO) representa o Centro-Oeste, enquanto Capão do Leão (RS) foi selecionado na região Sul.

Com a classificação definitiva, Feira de Santana passa a integrar o grupo de municípios contemplados por uma política federal voltada à sustentabilidade urbana e à adaptação climática. A seleção cria perspectivas para a captação de recursos destinados à arborização e à melhoria da qualidade ambiental e de vida dos moradores.